Олег Мельниченко поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником Общество

Пенза, 16 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

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«Одной из ключевых составляющих современной экономики региона по праву является дорожно-строительный комплекс, ведь от состояния его инфраструктуры во многом зависят динамичное развитие производства, бизнеса, социальной сферы, инвестиционная привлекательность Сурского края. Вы прокладываете новые транспортные коридоры и ремонтируете имеющиеся, обеспечиваете содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, повышение безопасности и пропускной способности автодорог, бесперебойное сообщение между населенными пунктами Пензенской области и регионами России», — отметил руководитель субъекта федерации.

«Убежден, что и в дальнейшем, сохраняя и развивая традиции предшественников, вы будете всемерно модернизировать работу предприятий отрасли, повышать эффективность своей деятельности, широко применять инновационные технологии и современные технические разработки, развивать дорожную сеть», — добавил глава региона.

Олег Мельниченко пожелал работникам дорожного хозяйства крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.