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Глава Пензы поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

10:09 | 16.10.2022 | Общество

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Пенза, 16 октября 2022. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

Глава Пензы поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ваша работа у всех на виду, от ее качества зависит не только комфорт автомобилистов и пешеходов, но и безопасность дорожного движения, бесперебойное сообщение между населенными пунктами, работа предприятий. Благодаря вашему труду автодорожная сеть Сурского края и всей России ежегодно прирастает сотнями километров новых дорог. Уже несколько лет подряд Пензенская область находится в лидерах по реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в результате чего были отремонтированы и приведены в нормативное состояние центральные магистрали, дороги на окраинах города и даже проезды в частном секторе, и в этом, бесспорно, первостепенно ваша заслуга», — отметил глава города.

Он поблагодарил дорожников за нелегкий труд, ответственный подход к делу и верность профессии.

Отдельные слова благодарности Владимир Мутовкин адресовал ветеранам дорожной отрасли.

«Вы стояли у истоков развития транспортной инфраструктуры Пензы, внесли большой вклад в ее развитие и смогли воспитать достойную смену молодых специалистов. Многие из вас и сегодня продолжают трудиться, передавая свой богатый опыт молодежи», — подчеркнул глава Пензы.

Владимир Мутовкин пожелал работникам дорожного хозяйства крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра, благополучия, стабильности и процветания, а также новых качественных километров дорог.

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