Олег Мельниченко поручил провести дополнительные проверки качества горячего питания в школах Общество

Пенза, 17 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил министру образования региона Алексею Комарову провести дополнительные проверки качества горячего питания в школах.

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«Необходимо организовать и провести контроль качества предоставляемого в школах детского питания. К процессу проверки обязательно подключить родителей, учесть критические замечания, если они будут, мнения и пожелания представителей общественности относительно школьных завтраков и обедов», — сказал глава региона в ходе совещания в областном правительстве в понедельник, 17 октября.

«Те жалобы, которые есть сейчас, обращают внимание на то, что тенденция в отдельных учебных заведениях не очень хорошая. Это надо проверить», — добавил Олег Мельниченко.

По его словам, в случае подтверждения нарушений материалы необходимо передавать в правоохранительные органы.

«Надо наводить порядок. Все руководители учреждений образования должны понимать, что они «головой отвечают» за организацию качественного питания для детей», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, поручение губернатора оформлено протокольно.

Проверки работы школьных столовых, качества продуктов и готовых блюд начнутся уже сегодня и будут проводиться в течение ближайших десяти дней.

В настоящее время горячее питание организовано во всех общеобразовательных организациях Пензенской области.

В 2022–2023 учебном году столовые посещают более 129 тыс. школьников, что составляет 97,5% от общего числа учащихся.