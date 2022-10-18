В Пензенской области 19 октября пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса» Общество

Пенза, 18 октября 2022. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса» на дорогах Пензенской области в предстоящую среду, 19 октября.

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«Выезд на встречную полосу при совершении обгона — опасный и рискованный маневр, связанный со значительным повышением скорости, что приводит к самым тяжким последствиям. Подобное нарушение правил является одной из основных причин ДТП, в которых продолжают гибнуть и получать тяжелые травмы люди», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В нем отмечается, что большинство подобных происшествий происходит на загородных дорогах.

«Причиной таких ДТП является плотный поток транспортных средств и превышение установленной скорости движения. Водители в большинстве случаев, стремясь быстрее добраться до пункта назначения, при совершении обгона, выезжая на полосу встречного движения, не оценивают дорожные условия, расстояние до встречного транспорта и динамические характеристики своего автомобиля. Эти действия приводят к потере контроля над управлением и возникновению дорожно-транспортных происшествий», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что за 9 месяцев 2022 года в Пензенской области зарегистрировано 168 ДТП, связанных с выездом на встречную полосу: в них погибли 39 человек, 304 получили травмы различной степени тяжести.