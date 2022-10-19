В таких городах, как Пенза, упор надо делать на развитии троллейбусного парка — Олег Мельниченко Общество

Пенза, 19 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко считает, что в таких городах, как Пенза, необходимо развивать троллейбусный парк.

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«В таких городах, как Пенза, упор надо делать на развитии троллейбусного парка. Это самый оптимальный транспорт для нашего города. Исторически он здесь сложился, и наши пензенцы любят троллейбусы. Поэтому мы пошли по пути сохранения и развития этого вида городского транспорта», — сказал глава региона на заседании правительства Пензенской области в минувший вторник, 18 октября.

«Существующую электросеть надо дополнять возможностью бесконтактного передвижения троллейбусов. Современные машины могут на подзарядке преодолевать расстояние до 25 км. Это позволит расширить сеть троллейбусных маршрутов», — подчеркнул он.

На заседании правительства региона также были озвучены планы по развитию троллейбусной инфраструктуры на территории Пензенской агломерации — в «Городе Спутнике» и селе Засечном. В частности, предполагается построить две тяговые подстанции.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в настоящее время в рамках инвестиционного бюджетного кредита объявлен конкурс на поставку 90 современных троллейбусов.

Машины подключены к ГЛОНАСС, оборудованы автоматизированными системами оплаты проезда, объявления остановок и учета пассажиропотока. Кроме того, в них есть кондиционер и видеонаблюдение.