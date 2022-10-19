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Олег Мельниченко напомнил чиновникам о недопустимости формальных ответов на обращения граждан

10:10 | 19.10.2022 | Общество

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Пенза, 19 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко напомнил чиновникам о недопустимости формальных ответов на обращения граждан и пообещал наказывать тех, кто не может наладить процесс взаимодействия с людьми.

Олег Мельниченко напомнил чиновникам о недопустимости формальных ответов на обращения граждан

Фото: Pnzreg.ru

По мнению главы региона, ответы должны выражать суть дела, быть доступными для понимания; если проблема на данном этапе нерешаема, то надо подробно объяснять, когда и как она будет решаться.

«Человек в любом случае должен понимать: если ему отказывают в решении, почему это происходит. И что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. Я некоторые ответы посмотрел, их невозможно читать — на 5–6 листах, при этом полностью скопированы нормативные правовые акты, и лишь последний абзац касается сути просьбы. Таких ответов быть не должно, нужно нормально людям разъяснять», — сказал Олег Мельниченко на заседании правительства Пензенской области в минувший вторник, 18 октября.

«Будем разбираться с должностными лицами, которые в организациях и ведомствах не могут наладить процесс взаимодействия с гражданами, я за это буду наказывать», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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