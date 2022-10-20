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Олег Мельниченко проверил, как идут работы по реконструкции набережной реки Суры и театра юного зрителя

10:05 | 20.10.2022 | Общество

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Пенза, 20 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе выездного совещания проверил, как идут работы по реконструкции набережной реки Суры и театра юного зрителя в Пензе.

Олег Мельниченко проверил, как идут работы по реконструкции набережной реки Суры и театра юного зрителя

Фото: Pnzreg.ru

На первом объекте представители нового подрядчика — АО «Пензгорстройзаказчик» — доложили главе региона о начале активной деятельности.

Специалисты прокладывают водопроводные, канализационные и электрические сети, обустраивают площадку для сцены и амфитеатра, устанавливают конструкции для скейт-парка. После этого планируется заняться благоустройством.

Завершение работ на набережной намечено на конец ноября.

«Времени остается немного, поэтому нужно увеличивать число людей и рабочих смен на объекте», — подчеркнул губернатор.

Капитальный ремонт здания театра юного зрителя тоже осуществляет новый подрядчик — ООО «Дора-Континент». Сейчас ведутся строительно-монтажные работы.

«Это значимый для пензенцев объект. Руководство города, его жители и гости скажут вам спасибо за качественно выполненную работу», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что в здании будет установлено современное автоматизированное оборудование для сцены.

«Мы делаем театр для наших земляков, в первую очередь для детей, все должно быть на должном уровне», — сказал руководитель субъекта федерации.

Особое внимание Олег Мельниченко обратил на необходимость соблюдения сроков выполнения работ.

Кроме того, в ходе выездного совещания губернатор напомнил всем ответственным лицам о том, что в отношении тех подрядчиков, которые не исполняют свои обязательства, должны приниматься жесткие меры.

«Действовать нужно незамедлительно — безжалостно разрывать договор, вносить неоправдавшую ожиданий компанию в реестр недобросовестных поставщиков и оперативно искать надежного исполнителя работ», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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