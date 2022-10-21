«Ростелеком» совместно с централизованной библиотечной системой Пензы запустил проект «Кибербез-ликбез» Общество

Пенза, 21 октября 2022. PenzaNews. «Ростелеком» совместно с централизованной библиотечной системой Пензы запустил проект «Кибербез-ликбез», направленный на повышение цифровой грамотности школьников и педагогов.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как сообщает пресс-служба оператора, специалисты компании проведут в библиотеке №2 серию тематических занятий, где расскажут старшеклассникам и учителям информатики о распространенных виртуальных угрозах, покажут мини-фильмы и представят книгу по кибербезопасности «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», подготовленную при участии экспертов по информационной защите «Ростелеком-Солар».

В финале проекта учащиеся пройдут квиз для проверки полученных знаний.

На первом занятии директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков рассказал девятиклассникам финансово-экономического лицея №29, что такое цифровые ценности, почему важно соблюдать уважительный тон во время общения в соцсетях и чатах, как защитить свои аккаунты и действовать при получении фишинговой рассылки.

«Ростелеком» как один из основателей альянса по защите детей в цифровой среде считает важной подготовку детей к жизни в современных условиях. Проект «Кибербез-ликбез» поможет школьникам лучше ориентироваться в интернет-пространстве и быстро анализировать ситуации, связанные с рисками и угрозами виртуального мира», — прокомментировал он.

Специалисты «Ростелекома» передали учителю информатики лицея №29 Екатерине Харнаевой несколько экземпляров книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», автором которой является журналист Станислав Макаров, специализирующийся на теме цифровых технологий.

«У нас проходят классные часы по кибербезопасности. На уроках мы разбираем конкретные примеры, как не попасть на уловки финансовых мошенников, как отличить фишинговое письмо или сомнительную рассылку. Но ребята интересуются и более сложными темами: для чего нужен VPN и как используется социальная инженерия в сфере киберпреступлений. Книга поможет школьникам и преподавателям простым языком ответить на самые разнообразные вопросы интернет-безопасности», — сказала Екатерина Харнаева.

Часть тиража книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» была передана в пензенские библиотеки. Электронная версия издания размещена на сайте «Ростелекома».