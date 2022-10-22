Олег Климанов оценил работы по благоустройству зоны отдыха «Солнечная» Общество

Пенза, 22 октября 2022. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Олег Климанов провел контрольный осмотр зоны отдыха «Солнечная», где завершились работы по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото: T.me/Klimanov59

«В первую очередь обратил внимание на то, устранены ли прежние замечания. Они касались тех участков пешеходной зоны, где в дождливую погоду образовывались лужи. Сейчас таких проблем не обнаружил», — написал глава города в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 21 октября.

«В целом проведенные работы выполнены хорошо. Осталось убраться в чаше фонтана и на всей прилегающей территории. Соответствующее задание уже дал», — добавил он.

По словам Олега Климанова, в ходе выездного совещания от приглашенных экспертов — почетных жителей Заречного, которые были и остаются специалистами в сфере благоустройства и строительства, — поступило предложение по оформлению центрального входа в парк имени М.Ю. Лермонтова.

«Идея хорошая, думаю, что по ней будет принято положительное решение, и горожане обязательно увидят ее воплощение», — отметил глава Заречного.