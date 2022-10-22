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Олег Климанов оценил работы по благоустройству зоны отдыха «Солнечная»

09:33 | 22.10.2022 | Общество

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Пенза, 22 октября 2022. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Олег Климанов провел контрольный осмотр зоны отдыха «Солнечная», где завершились работы по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Олег Климанов оценил работы по благоустройству зоны отдыха «Солнечная»

Фото: T.me/Klimanov59

«В первую очередь обратил внимание на то, устранены ли прежние замечания. Они касались тех участков пешеходной зоны, где в дождливую погоду образовывались лужи. Сейчас таких проблем не обнаружил», — написал глава города в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 21 октября.

«В целом проведенные работы выполнены хорошо. Осталось убраться в чаше фонтана и на всей прилегающей территории. Соответствующее задание уже дал», — добавил он.

По словам Олега Климанова, в ходе выездного совещания от приглашенных экспертов — почетных жителей Заречного, которые были и остаются специалистами в сфере благоустройства и строительства, — поступило предложение по оформлению центрального входа в парк имени М.Ю. Лермонтова.

«Идея хорошая, думаю, что по ней будет принято положительное решение, и горожане обязательно увидят ее воплощение», — отметил глава Заречного.

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