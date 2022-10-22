Мельниченко сообщил об отправке дополнительного обеспечения в места дислокации частей, где находятся мобилизованные пензенцы Общество

Пенза, 22 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об отправке дополнительного обеспечения в места дислокации частей, где находятся жители региона, призванные в рамках частичной мобилизации.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня в места дислокации частей, где находятся пензенцы, призванные в рамках частичной мобилизации, мы отправили дополнительное обеспечение. Бензиновые компрессоры, бензогенераторы, тепловые пушки, пуско-зарядные устройства, необходимый электро- и бензоинструмент, водяные мотопомпы, хозяйственный инвентарь, ноутбуки, канцелярские принадлежности и офисная техника — в общей сложности около 20 тонн груза. Часть вещей была куплена по моему поручению за счет регионального бюджета, остальное приобретено предпринимателями и общественниками. Благодарю всех, кто не остался в стороне и подключился к формированию груза», — написал глава региона в своем Telegram-канале в субботу, 22 октября.

«Это не последняя подобная отправка. Мы постоянно находимся на связи с командованием и будем помогать нашим бойцам всем необходимым», — подчеркнул Олег Мельниченко.