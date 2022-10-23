17:38:29 Воскресенье, 23 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области 24 октября пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

12:51 | 23.10.2022 | Общество

Печать

Пенза, 23 октября 2022. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса» на дорогах Пензенской области в предстоящий понедельник, 24 октября.

В Пензенской области 24 октября пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей на то, что движение по полосе, предназначенной для встречного движения, нередко является причиной дорожных аварий, в которых получают травмы и гибнут люди. Помните, что залог вашей безопасности в пути — это неукоснительное соблюдение правил дорожного движения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтвержден 101 случай заражения коронавирусом Жительница Сердобска лишилась 12 тыс. рублей при продаже инвалидной коляски
В Пензенской области мужчина украл из магазина розы и подарил их жене В Пензенской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области автобус попал в ДТП, три человека госпитализированы Жительница Пензы после общения с «сотрудником банка» лишилась 348 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама