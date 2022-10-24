В Пензенской области энергетики высадили 3,6 тыс. сеянцев сосны Общество

Пенза, 24 октября 2022. PenzaNews. «Т Плюс» провела масштабную экологическую акцию «Деревья — городам «Т Плюс», приуроченную к своему 20-летию, в рамках которой было одновременно высажено 50 тыс. деревьев на 50 га в регионах присутствия компании, в том числе Пензенской области.

Фото: пресс-служба филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»

Количество деревьев символизирует 50-тысячный энергетический коллектив, а сама акция является частью ESG-повестки «Т Плюс».

«Компания всегда уделяла большое внимание экологии. Почти все наши станции за 20 лет перешли на природный газ, и теперь их воздействие на окружающую среду минимально. А в 2023 году и вовсе будет сведено к нулю. Забота о природе — то, что объединяет всех нас. Поэтому в честь своего 20-летия компания проводит акцию «Деревья — городам «Т Плюс», — отметил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Как сообщает пресс-служба компании, в этом году утверждена новая экологическая стратегия «Т Плюс», реализация которой в 2025 году позволит снизить объем выбросов загрязняющих веществ на 28%. Также пересмотрен подход к решению вопросов по снижению воздействия на окружающую среду и определены главные направления развития. В их числе — повышение операционной эффективности станций, снижение потерь в теплосетях, модернизация объектов и переход на газ как основной вид топлива.

В Пензенской области в рамках экологической акции энергетики высадили 3,6 тыс. сеянцев сосны. Участие в мероприятии, которое прошло в Городищенском районе, приняли 45 человек. Их поприветствовал главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.

«Уже много лет мы несем тепло, свет и уют в дома людей, [...] устанавливаем детские площадки, очищаем городские и прибрежные территории от мусора, сажаем деревья. Этот юбилейный проект является поистине важной и огромной ступенью в социальном и экологическом развитии компании, важным вкладом в экологию региона, и я рад, что мы с вами к этому причастны. Спасибо за участие, неравнодушие и понимание ценностей нашей компании!» — сказал он.