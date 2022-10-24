За три дня на пензенских дорогах задержаны 46 нетрезвых водителей Общество

Пенза, 24 октября 2022. PenzaNews. 46 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных на территории Пензенской области с 21 по 23 октября. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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«В текущем году на территории Пензенской области зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвых водителей, в которых 28 человек скончались и 122 получили ранения», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.