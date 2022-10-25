В Пензе пройдет ярмарка-презентация продукции местных сельхозтоваропроизводителей Общество

Пенза, 25 октября 2022. PenzaNews. Ярмарка-презентация продукции местных сельхозтоваропроизводителей пройдет на площадке возле торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» в Пензе в предстоящие выходные, 29 и 30 октября.

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Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области, на ярмарке можно будет купить картофель, капусту, лук, морковь, свеклу, яблоки, грибы, сахар, мед, яйца, хлебобулочные и кондитерские изделия, подсолнечное масло, мясную, молочную и колбасную продукцию, рыбу, а также предметы декоративно-прикладного творчества.

Работа ярмарки-презентации в течение двух дней будет сопровождаться культурной программой: для горожан выступят областные и городские творческие коллективы.