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Олег Мельниченко призвал отказаться от новогодних корпоративов

12:12 | 25.10.2022 | Общество

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Пенза, 25 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал отказаться от новогодних корпоративов, при этом подчеркнул важность проведения праздничных мероприятий для детей.

Олег Мельниченко призвал отказаться от новогодних корпоративов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«От пензенцев поступает много вопросов по поводу новогодних праздников. Если точнее, о порядке их празднования, когда ситуация для нашей страны сложная, а на части территории введено военное положение. Считаю, что нужно разделять публичные мероприятия для детей и взрослых. В самые сложные периоды нашей истории, даже в 1941 году, никто для подрастающего поколения новогодние елки не отменял, поэтому считаю, что весь комплекс мероприятий мы однозначно проведем. Детей лишать праздника нельзя. Что касается корпоративов, от этих мероприятий призываю отказаться», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 25 октября.

«Новый год — это семейный праздник, который принято проводить в кругу самых близких людей», — отметил Олег Мельниченко.

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