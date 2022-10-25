00:11:50 Среда, 26 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе при проведении строительных работ обнаружены останки шерстистого носорога

17:54 | 25.10.2022 | Общество

Печать

Пенза, 25 октября 2022. PenzaNews. Останки шерстистого носорога, возраст которых может составлять от 14 до 20 тыс. лет, обнаружены в Пензе при проведении строительных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора пензенского государственного краеведческого музея Артема Павлихина.

В Пензе при проведении строительных работ обнаружены останки шерстистого носорога. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предположительно, найдены останки молодой самки, жившей в эпоху оледенения и погибшей в возрасте 4–5 лет.

Останки животного планируется законсервировать и перевезти в краеведческий музей.

Уникальная в практике пензенских музейщиков операция по выемке костяка будет проходить на этой неделе.

Шерстистые носороги обитали на территории современной Европы и Азии. Длина тела животного могла составлять до четырех с половиной метров, высота — от полутора до двух метров.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 99 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом
В Пензенском районе иномарка насмерть сбила пешехода Жительница Кузнецкого района вместо дополнительного заработка лишилась 34 тыс. рублей
В Пензенской области за сутки подтвержден 101 случай заражения коронавирусом Жительница Сердобска лишилась 12 тыс. рублей при продаже инвалидной коляски
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама