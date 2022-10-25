В Пензе при проведении строительных работ обнаружены останки шерстистого носорога Общество

Пенза, 25 октября 2022. PenzaNews. Останки шерстистого носорога, возраст которых может составлять от 14 до 20 тыс. лет, обнаружены в Пензе при проведении строительных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора пензенского государственного краеведческого музея Артема Павлихина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предположительно, найдены останки молодой самки, жившей в эпоху оледенения и погибшей в возрасте 4–5 лет.

Останки животного планируется законсервировать и перевезти в краеведческий музей.

Уникальная в практике пензенских музейщиков операция по выемке костяка будет проходить на этой неделе.

Шерстистые носороги обитали на территории современной Европы и Азии. Длина тела животного могла составлять до четырех с половиной метров, высота — от полутора до двух метров.