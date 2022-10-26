В Пензе с 30 октября начнутся мастер-классы по рисованию для людей старшего возраста Общество

Пенза, 26 октября 2022. PenzaNews. Мастер-классы по рисованию для людей старшего возраста будут проходить в историческом здании пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова начиная с 30 октября.

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«Встречи планируются два раза в месяц по воскресеньям с 11.00 до 13.00. Первое занятие состоится 30 октября в 11.00. Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (8412) 63-44-16», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем добавляется, что с собой участникам мастер-классов нужно принести бумагу формата А4, набор кисточек, акварель, палитру, стаканчик-непроливайку, простой карандаш, ластик, точилку и клеенку.