Автомобилистов призывают быть предельно внимательными на пензенских дорогах Общество

Пенза, 26 октября 2022. PenzaNews. Управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах в связи с возможным ухудшением погодных условий.

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«В ближайшие дни на территории региона ожидаются ночные заморозки, возможно выпадение осадков в виде снега, что может привести к образованию наледи на проезжей части. Водителям и пешеходам необходимо помнить о том, что погодные изменения оказывают значительное влияние на движение любого автомобиля, на восприятие обстановки водителем. Во время выпадения осадков предметы кажутся более отдаленными, чем в действительности. Влага на дорожном полотне серьезно снижает коэффициент сцепления колес с дорогой, что значительно ухудшает управляемость транспортного средства. Это должен учитывать каждый участник дорожного движения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем подчеркивается, что эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал.

«В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Пешеходам следует помнить, что использование светоотражающих элементов необходимо для безопасного передвижения в темное время суток, поскольку они увеличивают видимое расстояние от автомобиля до пешехода до 300 метров. Важно помнить, что переходить проезжую часть можно только по обозначенным пешеходным переходам и только убедившись в безопасности перехода», — отмечается в тексте.