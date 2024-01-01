«Термодом» проектирует новые дороги в «Спутнике» Общество

Пенза, 26 октября 2022. PenzaNews. «Термодом» работает над развитием транспортной инфраструктуры микрорайона «Город Спутник», в 2023 году намечено продлить улицы Светлую и Олимпийскую в сторону исторической части села Засечного Пензенской области. Об этом сообщила начальник отдела капитального строительства холдинга «Термодом» Светлана Сорокина, видео с ее комментарием размещено в Telegram-канале «Город Спутник Пенза».

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По словам руководителя ОКС, в 2024 году планируется продолжить строительство Прибрежного бульвара с обустройством около 100 парковочных мест вдоль набережной, а в 2025-м — улицы Изумрудной от улицы Олимпийской до границы Пензы.

«Все дороги предусмотрены четырехполосными с устройством тротуаров, освещением с двух сторон и велодорожками», — отметила Светлана Сорокина.

«Благодаря этим решениям мы планируем улучшить транспортную доступность микрорайона, и, конечно, развитие дорожной сети даст возможность развивать сам «Город Спутник», — подчеркнула она.