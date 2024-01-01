17:21:49 Среда, 26 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Термодом» проектирует новые дороги в «Спутнике»

16:54 | 26.10.2022 | Общество

Печать

Пенза, 26 октября 2022. PenzaNews. «Термодом» работает над развитием транспортной инфраструктуры микрорайона «Город Спутник», в 2023 году намечено продлить улицы Светлую и Олимпийскую в сторону исторической части села Засечного Пензенской области. Об этом сообщила начальник отдела капитального строительства холдинга «Термодом» Светлана Сорокина, видео с ее комментарием размещено в Telegram-канале «Город Спутник Пенза».

«Термодом» проектирует новые дороги в «Спутнике». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам руководителя ОКС, в 2024 году планируется продолжить строительство Прибрежного бульвара с обустройством около 100 парковочных мест вдоль набережной, а в 2025-м — улицы Изумрудной от улицы Олимпийской до границы Пензы.

«Все дороги предусмотрены четырехполосными с устройством тротуаров, освещением с двух сторон и велодорожками», — отметила Светлана Сорокина.

«Благодаря этим решениям мы планируем улучшить транспортную доступность микрорайона, и, конечно, развитие дорожной сети даст возможность развивать сам «Город Спутник», — подчеркнула она.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом В Пензе на улице Строителей легковушка насмерть сбила пешехода
В Пензе женщина госпитализирована после наезда автомобиля В Городищенском районе выявлен факт незаконной выкопки более 100 деревьев
В Пензе при проведении строительных работ обнаружены останки шерстистого носорога В Пензенской области за сутки подтверждено 99 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама