Из Пензенской области планируется отправить в армию около 1 тыс. призывников Общество

Пенза, 27 октября 2022. PenzaNews. Около 1 тыс. человек планируется призвать из Пензенской области на срочную военную службу в ноябре–декабре 2022 года. Об этом сообщил военный комиссар региона Андрей Сурков в ходе встречи с журналистами, которая состоялась в правительстве Пензенской области в четверг, 27 октября.

Фото: Pnzreg.ru

Он напомнил, что всего в России будут призваны 120 тыс. граждан в возрасте от 18 до 27 лет.

«Согласно указу президента РФ [«О призыве в ноябре–декабре 2022 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»], в армию направят на 7,5 тыс. человек меньше прошлогоднего осеннего призыва. В Пензенской области планируется призвать на военную службу около 1 тыс. человек», — сказал Андрей Сурков.

«Хотелось бы успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания», — добавил военком.

По его словам, вопрос о продлении срока службы призывников не рассматривается.

«Он по-прежнему остается один год. Все нормативные акты и правила о соответствии здоровья для призыва продолжают действовать. Повестки призывникам могут вручать как по месту жительства, так и по месту работы или учебы. Впервые отсрочку от службы могут получить представители IT-отрасли», — цитирует Андрея Суркова пресс-служба облправительства.