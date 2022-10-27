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Пензенская область выполнила задание по частичной мобилизации на 100% — военком

18:50 | 27.10.2022 | Общество

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Пенза, 27 октября 2022. PenzaNews. Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков сообщил о стопроцентном выполнении регионом задания по частичной мобилизации.

Пензенская область выполнила задание по частичной мобилизации на 100% — военком

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенская область выполнила установленное задание по частичной мобилизации на 100%», — сказал он в ходе встречи с журналистами, которая состоялась в правительстве Пензенской области в четверг, 27 октября.

Вместе с тем военком отметил, что повестки жителям региона продолжат присылать для уточнения личных данных.

Он напомнил также, что частичная мобилизация вводится и прекращается указом президента РФ.

«Когда документ будет подписан, тогда мы сможем говорить о завершении частичной мобилизации», — приводятся слова Андрея Суркова в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале правительства региона.

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