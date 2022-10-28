В Пензенской области сотрудники МЧС проверяют котельные на готовность к осенне-зимнему пожароопасному периоду Общество

Пенза, 28 октября 2022. PenzaNews. Специалисты государственного пожарного надзора в Пензенской области проводят комплекс профилактических мероприятий, направленный на обеспечение безопасности котельных в осенне-зимний пожароопасный период.

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Так, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Каменского, Пачелмского и Белинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области провели обследование котельных, подающих теплоноситель как на социально значимые объекты, так и в жилые дома города Каменки.

Сотрудники МЧС проверили противопожарное состояние объектов, наличие первичных средств пожаротушения и знание персоналом должностных обязанностей и противопожарного минимума.

С дежурными операторами газовых установок были проведены инструктажи и беседы на противопожарную тематику, а также вручены специализированные памятки с информацией о правилах пожарной безопасности и номерами вызова экстренных служб, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.