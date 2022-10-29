10:36:45 Суббота, 29 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Ученые ПГУ разработали «умную» верхнюю одежду с управлением через приложение

10:03 | 29.10.2022 | Общество

Печать

Пенза, 29 октября 2022. PenzaNews. Ученые Пензенского государственного университета разработали «умную» верхнюю одежду с подогревом, который можно регулировать через мобильное приложение. Об этом ТАСС сообщил доктор технических наук, профессор Александр Тычков.

Ученые ПГУ разработали «умную» верхнюю одежду с управлением через приложение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы разработали «умную» верхнюю одежду с возможностью автоматической терморегуляции и управлением через мобильное приложение. Пользователь может задать температуру, поддерживать ее на определенном уровне и регулировать в зависимости от погодных условий. Это отличает разработку от представленных на российском рынке зарубежных аналогов, в которых возможен только неконтролируемый нагрев», — отметил собеседник агентства.

По словам разработчиков, источником питания выступает небольшой аккумулятор на пять вольт, в качестве нагревательных элементов используются специальные нити, а за терморегуляцию отвечают два датчика, которыми можно управлять в приложении через Bluetooth.

«Функционал можно расширить, увеличив количество датчиков, которые взаимодействуют по единому протоколу передачи данных, до трех–пяти. Кроме тепла, можно контролировать влажность, чтобы предотвратить намокание одежды. Это можно делать дистанционно, что, например, актуально для родителей, которые хотят знать, как чувствует себя их ребенок. Вся электроника съемная, поэтому за одеждой удобно будет ухаживать», — пояснил соавтор проекта, студент кафедры «Радиотехника и радиоэлектронные системы» Дмитрий Овчинников.

Разработчики уже договорились с одним из пензенских текстильных предприятий о создании опытной партии верхней одежды — «умных» жилеток и курток.

По их словам, они могут быть востребованы, например, у охотников, продавцов, сотрудников охранных предприятий, у тех, кто длительное время проводит на открытом воздухе в холодное время года.

Новости партнеров
Читайте также
Мэр Пензы представил депутатам Наталью Шалдаеву в качестве главы администрации Ленинского района Владимир Быстряков получил удостоверение и значок депутата пензенской гордумы
В Пензенской области за сутки подтвержден 91 случай заражения коронавирусом В Пензенской области перед судом предстанет иностранец, ударивший сотрудника полиции
В Пензенской области будут судить водителя «ГАЗели», пытавшего дать взятку инспектору ДПС Замечаний и предложений по проекту бюджетного прогноза Пензенской области в ходе общественного обсуждения не поступило
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама