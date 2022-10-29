Ученые ПГУ разработали «умную» верхнюю одежду с управлением через приложение Общество

Пенза, 29 октября 2022. PenzaNews. Ученые Пензенского государственного университета разработали «умную» верхнюю одежду с подогревом, который можно регулировать через мобильное приложение. Об этом ТАСС сообщил доктор технических наук, профессор Александр Тычков.

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«Мы разработали «умную» верхнюю одежду с возможностью автоматической терморегуляции и управлением через мобильное приложение. Пользователь может задать температуру, поддерживать ее на определенном уровне и регулировать в зависимости от погодных условий. Это отличает разработку от представленных на российском рынке зарубежных аналогов, в которых возможен только неконтролируемый нагрев», — отметил собеседник агентства.

По словам разработчиков, источником питания выступает небольшой аккумулятор на пять вольт, в качестве нагревательных элементов используются специальные нити, а за терморегуляцию отвечают два датчика, которыми можно управлять в приложении через Bluetooth.

«Функционал можно расширить, увеличив количество датчиков, которые взаимодействуют по единому протоколу передачи данных, до трех–пяти. Кроме тепла, можно контролировать влажность, чтобы предотвратить намокание одежды. Это можно делать дистанционно, что, например, актуально для родителей, которые хотят знать, как чувствует себя их ребенок. Вся электроника съемная, поэтому за одеждой удобно будет ухаживать», — пояснил соавтор проекта, студент кафедры «Радиотехника и радиоэлектронные системы» Дмитрий Овчинников.

Разработчики уже договорились с одним из пензенских текстильных предприятий о создании опытной партии верхней одежды — «умных» жилеток и курток.

По их словам, они могут быть востребованы, например, у охотников, продавцов, сотрудников охранных предприятий, у тех, кто длительное время проводит на открытом воздухе в холодное время года.