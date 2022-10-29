В Заречном кабина пожарного «ЗИЛа» преобразила остановочный павильон Общество

Пенза, 29 октября 2022. PenzaNews. Кабина пожарного автомобиля «ЗИЛ-130» украсила остановочный павильон возле специальной пожарно-спасательной части №7 в городе Заречном Пензенской области, превратив его в необычный арт-объект.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Сама остановка выкрашена в красно-белые цвета. В ее верхней части размещена надпись «Соблюдайте правила пожарной безопасности!», а на кабине указаны номера телефонов для вызова пожарных — 01 и 101.

Идею оформления остановки в пожарной тематике предложил начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС №22 МЧС России» Роман Саблин. Его инициативу поддержали коллеги.

«Был разработан проект остановочного павильона, подготовлены необходимые документы. По согласованию с администрацией города пожарные начали воплощать задуманное в жизнь», — рассказал Роман Саблин.

Он отметил, что арт-объект посвящен 75-летию со дня образования специальной пожарной охраны России, а примером и вдохновением для его создания послужила остановка возле ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.

«Помимо того, что легендарный автомобиль «ЗИЛ-130» стал прекрасным украшением для города, изменение остановочного павильона направлено на пропаганду пожарного дела и профилактику пожаров», — приводятся слова Романа Саблина на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области.