Глава Пензы поздравил судебных приставов с профессиональным праздником Общество

Пенза, 1 ноября 2022. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником.

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«Ваша работа сложна и многогранна, ее значимость растет с каждым годом, а от результатов во многом зависит стабильность и сила судебной системы. Верой и правдой служа родному Отечеству, обеспечивая законность и защиту конституционных прав граждан, вы являетесь ярким примером беззаветной преданности Родине», — отметил глава города.

«Благодарю вас за добросовестный труд, строгое следование букве закона, высокий уровень профессионализма и верность выбранному делу!» — добавил он.

Владимир Мутовкин пожелал судебным приставам крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра, оптимизма, бодрости духа и успехов в службе на благо России.