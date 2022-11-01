В Пензенской области подвели итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям» Общество

Пенза, 1 ноября 2022. PenzaNews. 111 водителей привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей в ходе профилактического мероприятия «Автокресло – детям», которое прошло на дорогах Пензенской области в минувший понедельник, 31 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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В нем отмечается, что за время проведения профилактического мероприятия дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров не зарегистрировано.

В тексте напоминается также, что нарушение требований к перевозке детей влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.