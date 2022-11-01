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«Малое универсальное предприятие ЖКХ» оштрафовано за нарушения в сфере охраны окружающей среды

17:57 | 01.11.2022 | Общество

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Пенза, 1 ноября 2022. PenzaNews. Прокуратура Пачелмского района Пензенской области в ходе проверки соблюдения ООО «Малое универсальное предприятие ЖКХ» законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами выявила нарушения и потребовала их устранить.

«Малое универсальное предприятие ЖКХ» оштрафовано за нарушения в сфере охраны окружающей среды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что при эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов в Пачелме предприятие не установило ограждение его территории по всему периметру. В части полигона, где отсутствует ограждение, глубина осушительной траншеи и высота валов составляют менее двух метров. Дезинфицирующая установка для мойки ходовой части мусоровозов на выезде с территории полигона или переносное устройство для обработки колес автотранспорта не использовались», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по итогам прокурорской проверки в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

«Постановлением государственного инспектора Российской Федерации в области охраны окружающей среды по Саратовской и Пензенской областям, оставленным без изменения решениями Пачелмского районного суда и Пензенского областного суда, ООО «Малое универсальное предприятие ЖКХ» с учетом отнесения его к субъектам малого предпринимательства оштрафовано на 40 тыс. рублей. Руководителю предприятия прокурором района внесено представление об устранении нарушений. Их устранение поставлено на контроль прокуратуры района», — сказала собеседница агентства.

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