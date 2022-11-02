Жиганша Туктаров стал лауреатом премии «Гордость нации» в номинации «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях» Общество

Пенза, 2 ноября 2022. PenzaNews. Председатель общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области», депутат городской думы Жиганша Туктаров стал лауреатом III всероссийской общественной премии «Гордость нации» в номинации «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях».

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Церемония награждения победителей состоялась в Государственном театре наций в Москве в минувший вторник, 1 ноября.

«На соискании премии «Гордость нации» было направлено 950 заявок. Только представьте, какой у нас огромный потенциал. Сегодня мы чествуем победителей. И сколько еще инициатив — замечательных, интересных — нам предстоит рассмотреть. Это огромная энергия», — сказал глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев на церемонии.

Участники подавали заявки в семи номинациях.

В номинации «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России» победила создатель «Центра русской культуры» в Приморском крае Галина Алексеева, в номинации «За лучшие практики домов дружбы, домов национальностей, домов и центров народного творчества» — директор дома дружбы народов Республики Коми Григорий Хатанзейский.

Лауреатом в номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков» стал Андрей Кривошапкин, который является автором более 40 книг на эвенском языке.

В номинации «За вклад в укрепление межнационального мира и согласия» победила руководитель общественного движения «За сбережение народа» Александра Очирова, в номинации «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики» — главный редактор журнала «Многоликая Камчатка» Вера Ступникова.

В номинации «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений» был награжден коллектив Чувашского национального музея, который создал вышитую карту РФ с использованием орнаментов из разных регионов.

Кроме того, впервые была вручена премия в специальной номинации «Народов много — Родина одна» за укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей. Победу в ней присудили семье Шемякиных, которая взяла под опеку девять детей из Донбасса, передает ТАСС.

Конкурс на соискание премии проводится общероссийской общественно-государственной организацией «Ассамблея народов России» и реализуется при поддержке совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, комитета Госдумы по делам национальностей. Генеральным информационным партнером премии является информационное агентство ТАСС.

Премия направлена на активизацию деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, развитие добровольческого движения, мотивацию личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укрепление межнационального согласия и единства российской нации.