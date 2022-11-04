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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем народного единства

09:00 | 04.11.2022 | Общество

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Пенза, 4 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем народного единства.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем народного единства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот праздник олицетворяет традиции единения нашего многонационального народа во имя свободы и независимости Отечества, общности помыслов и устремлений, которые помогают выстоять в самых сложных испытаниях. Идеалы гражданской ответственности и патриотизма, стремление делать все для процветания Отчизны объединяют общество и сегодня, позволяют решать стратегические национальные задачи», — отметил глава региона.

«Наши воины, вдохновленные героическими свершениями дедов и прадедов, проводят специальную военную операцию, освобождая Украину от неонацистской нечисти. В основе достигнутых успехов — высочайший профессионализм, верность долгу и присяге, искренняя любовь к великой Родине», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях.

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