Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем народного единства Общество

Пенза, 4 ноября 2022. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Днем народного единства.

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«Этот праздник — дань нашим славным предкам, которые в непростое смутное время 1612 года, объединив силы, выступили против врага во имя свободы Российской державы. За многолетнюю историю нашей страны россиянам не раз приходилось доказывать свои храбрость и мужество, и всегда, демонстрируя беспримерную любовь к Родине, наш народ в едином порыве вставал на борьбу с иноземными захватчиками», — отметил глава города.

«Мы живем в многонациональной стране, но все мы — один народ с общей исторической судьбой и с общим будущим, и нас объединяет гордость за свое родное государство. Пока мы вместе, мы непобедимы и можем справиться с любыми задачами», — подчеркнул он.

«Дорогие земляки! От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, мира, добра, успехов в труде на благо развития Пензы, Сурского края и России! Пусть в ваших домах и семьях царят гармония и взаимопонимание!» — пожелал Владимир Мутовкин.