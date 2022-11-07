В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные монеты Общество

Пенза, 7 ноября 2022. PenzaNews. Новые памятные монеты появились в продаже в пензенском банке «Кузнецкий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что речь идет о серебряных монетах номиналом 3 рубля — «Луноход» (серия «Космос») и «100-летие со дня создания ОКБ А.Н. Туполева», а также номиналом 2 рубля — «Зоя Космодемьянская» (серия «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 годов») и «Социолог, естествоиспытатель Н.Я. Данилевский, к 200-летию со дня рождения» (серия «Выдающиеся личности России»).

В пресс-релизе указано, что все монеты изготовлены из серебра 925 пробы, при этом в трехрублевых содержание химически чистого металла составляет не менее 31,1 грамма, в двухрублевых — не менее 15,55 грамма.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.