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Пензенские юнармейцы приняли участие в Параде памяти в Самаре

18:45 | 07.11.2022 | Общество

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Пенза, 7 ноября 2022. PenzaNews. 52 пензенских юнармейца приняли участие в Параде памяти в Самаре, посвященному военному параду 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве — запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.

Пензенские юнармейцы приняли участие в Параде памяти в Самаре

Фото: Miip.pnzreg.ru

По сложившейся традиции Парад памяти, который в этом году прошел уже в 12-й раз, начался с исторической части.

В форме времен Великой Отечественной войны по площади Куйбышева первыми прошли студенты военно-учебного центра Самарского государственного технического университета.

Вслед за ними проехала восстановленная техника — мотоциклы ТИЗ АМ-600 и М-72, машины «ГАЗ», бронеавтомобили, танки Т-60 и Т-70.

Всего в Параде памяти приняли участие 106 расчетов Вооруженных сил России, силовых структур, военно-патриотических клубов, военных учебных центров, вузов, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов из всех регионов Приволжского федерального округа — в общей сложности более 8 тыс. человек.

Еще свыше 10 тыс. человек прошли по площади в колонне представителей предприятий, образовательных учреждений, городов и районов Самарской области.

Пензенскую делегацию возглавил первый заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

«[Это] очень важное историческое событие для наших пензенских ребят, которое, я уверен, останется у них в памяти на всю жизнь», — подчеркнул он.

«81 год назад парад на этой площади сыграл важную историческую роль для наших предков, которые защищали свою Родину. Мы обязаны помнить и чтить память наших бойцов, которые отстояли наше Отечество», — приводятся слова Олега Ягова на сайте министерства внутренней и информационной политики Пензенской области.

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