Олег Мельниченко прокомментировал реализацию нацпроекта «БКД» в Пензенской области Общество

Пенза, 8 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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«Региональные и межмуниципальные дороги имеют большое значение для всех жителей нашего региона. Многие пользуются ими каждый день, чтобы добраться, например, на работу в другие населенные пункты. Чтобы отремонтировать их как можно больше, мы привлекаем не только средства областного дорожного фонда, но и национального проекта «Безопасные качественные дороги». Если в прошлом году за средства «БКД» мы смогли привести в порядок 50 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, то в этом — уже 70 км. Ощутимый рост. В 2023-м также ожидаем увеличения объемов финансирования, а это значит, что цифра вновь увеличится», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 7 ноября.

Кроме того, он напомнил, что с 2022 года Пензенская область включена в программу восстановления аварийных мостов: два объекта — на улице Свердлова в Кузнецке и на улице Батайской в Пензе — уже приведены в порядок, работы еще на двух — в Нижнеломовском районе и на подъезде к Кузнецку — продолжаются.

«Всего к 2024 году планируем отремонтировать около 20 объектов за счет федеральных средств», — отметил губернатор.

«Мы продолжим участвовать во всех программах и получать дополнительное финансирование, чтобы наши дороги становились качественнее и безопаснее. От этой сферы зависит развитие многих других. Поэтому мы не будем жалеть сил и средств для ее развития», — подчеркнул Олег Мельниченко.