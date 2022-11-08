В Пензенской области за выходные выявлено четыре нарушения охотничьего законодательства Общество

Пенза, 8 ноября 2022. PenzaNews. Четыре нарушения законодательства выявлено на территории охотничьих угодий в Пензенской области в минувшие выходные.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минлесхоза региона, они зафиксированы в ходе проведения мероприятий по охране объектов животного мира.

«Основными нарушениями были пренебрежение техникой безопасности при проведении охоты (отсутствие специальной сигнальной одежды при проведении загонной охоты, стрельба по неясно видимой цели и так далее)», — сказано в тексте.

«Следует отметить, что на территории охотничьих угодий Сосновоборского района при проведении коллективной охоты произошел несчастный случай, который привел к причинению вреда здоровью человека. Охотуправление напоминает, что при осуществлении охоты граждане должны неукоснительно соблюдать правила охоты и технику безопасности обращения с оружием. За нарушение охотничьего законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», — добавляется в сообщении.