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В Пензенской области за выходные выявлено четыре нарушения охотничьего законодательства

11:14 | 08.11.2022 | Общество

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Пенза, 8 ноября 2022. PenzaNews. Четыре нарушения законодательства выявлено на территории охотничьих угодий в Пензенской области в минувшие выходные.

В Пензенской области за выходные выявлено четыре нарушения охотничьего законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минлесхоза региона, они зафиксированы в ходе проведения мероприятий по охране объектов животного мира.

«Основными нарушениями были пренебрежение техникой безопасности при проведении охоты (отсутствие специальной сигнальной одежды при проведении загонной охоты, стрельба по неясно видимой цели и так далее)», — сказано в тексте.

«Следует отметить, что на территории охотничьих угодий Сосновоборского района при проведении коллективной охоты произошел несчастный случай, который привел к причинению вреда здоровью человека. Охотуправление напоминает, что при осуществлении охоты граждане должны неукоснительно соблюдать правила охоты и технику безопасности обращения с оружием. За нарушение охотничьего законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», — добавляется в сообщении.

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