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В Пензенской области подвели итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям»

15:53 | 08.11.2022 | Общество

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Пенза, 8 ноября 2022. PenzaNews. 126 водителей привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей в ходе профилактического мероприятия «Автокресло – детям», которое прошло на дорогах Пензенской области в минувший понедельник, 7 ноября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области подвели итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что мероприятие проводилось в целях сокращения числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров и пропаганды использования детских удерживающих устройств.

В тексте напоминается также, что нарушение требований к перевозке детей влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.

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