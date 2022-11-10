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Глава Пензы поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

10:00 | 10.11.2022 | Общество

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Пенза, 10 ноября 2022. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Глава Пензы поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ваша работа по праву заслуживает почета и уважения. Во имя торжества закона, проявляя мужество и выдержку, порой рискуя жизнью, вы боретесь с преступностью и обеспечиваете спокойствие наших граждан. От вашей оперативности, грамотного подхода к выполнению служебных задач зависят человеческие жизни и судьбы. Чувство долга, верность присяге для вас — не пустые слова», — отметил глава города.

«Благодарю вас за честную службу, высокую самоотдачу, преданное служение закону! Уверен, что ваши компетентность, стойкость и мужество и впредь будут служить гарантией социальной стабильности в нашем городе», — добавил он.

Отдельные слова признательности Владимир Мутовкин адресовал ветеранам органов внутренних дел.

«Спасибо вам за преданность профессии, вклад в борьбу с преступностью и воспитание достойной смены!» — сказал глава Пензы.

Он пожелал всем крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра, оптимизма, неиссякаемой энергии, крепости духа, оперативной удачи и успехов в службе на благо Сурского края и России.

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