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Жительница Пензы лишилась около 18 тыс. рублей при продаже планшета

16:44 | 10.11.2022 | Общество

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Пенза, 10 ноября 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 2002 года рождения лишилась около 18 тыс. рублей, пытаясь продать планшет по объявлению в интернете.

Жительница Пензы лишилась около 18 тыс. рублей при продаже планшета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина в ходе переписки с незнакомцем, который изъявил желание приобрести товар, договорилась с ним о сделке; после этого ей была прислана ссылка «для получения денежных средств».

В тексте добавляется, что, перейдя по ней, женщина ввела реквизиты банковской карты и через некоторое время обнаружила, что с ее счета было списано около 18 тыс. рублей, при этом мнимый покупатель перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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