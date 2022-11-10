Жительница Пензы лишилась около 18 тыс. рублей при продаже планшета Общество

Пенза, 10 ноября 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 2002 года рождения лишилась около 18 тыс. рублей, пытаясь продать планшет по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина в ходе переписки с незнакомцем, который изъявил желание приобрести товар, договорилась с ним о сделке; после этого ей была прислана ссылка «для получения денежных средств».

В тексте добавляется, что, перейдя по ней, женщина ввела реквизиты банковской карты и через некоторое время обнаружила, что с ее счета было списано около 18 тыс. рублей, при этом мнимый покупатель перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.