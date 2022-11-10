В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Общество

Пенза, 10 ноября 2022. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику сотрудников органов внутренних дел, состоялось в Пензе в четверг, 10 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

По словам начальника УМВД России по Пензенской области Павла Гаврилина, в правоохранительной сфере региона удалось добиться улучшения основных показателей.

«Мы встречаем профессиональный праздник с достойными результатами оперативно-служебной деятельности. Благодаря принимаемым мерам по итогам 10 месяцев достигнуто снижение количества регистрируемых преступлений. При этом общая раскрываемость поднялась и составила почти 67%», — сказал он.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил сотрудников УМВД за добросовестную службу.

«Ранее это был День советской милиции, и здесь присутствуют ветераны, которые многие свои годы, даже десятилетия, отдали службе в органах внутренних дел», — отметил глава региона.

«Но как бы ни называлось это ведомство, задачи остаются неизменными — охрана правопорядка, борьба с преступностью, защита жизни и имущества граждан. Задачи эти сложные, их исполнение часто сопряжено с риском для жизни», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Губернатор пожелал сотрудникам полиции крепкого здоровья, товарищеского плеча, успехов и благополучия в семье и на службе. Отличившимся в профессиональной деятельности представителям УМВД он вручил дипломы и благодарности.