23:22:06 Четверг, 10 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел

17:55 | 10.11.2022 | Общество

Печать

Пенза, 10 ноября 2022. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику сотрудников органов внутренних дел, состоялось в Пензе в четверг, 10 ноября.

В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел

Фото: Pnzreg.ru

По словам начальника УМВД России по Пензенской области Павла Гаврилина, в правоохранительной сфере региона удалось добиться улучшения основных показателей.

«Мы встречаем профессиональный праздник с достойными результатами оперативно-служебной деятельности. Благодаря принимаемым мерам по итогам 10 месяцев достигнуто снижение количества регистрируемых преступлений. При этом общая раскрываемость поднялась и составила почти 67%», — сказал он.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил сотрудников УМВД за добросовестную службу.

«Ранее это был День советской милиции, и здесь присутствуют ветераны, которые многие свои годы, даже десятилетия, отдали службе в органах внутренних дел», — отметил глава региона.

«Но как бы ни называлось это ведомство, задачи остаются неизменными — охрана правопорядка, борьба с преступностью, защита жизни и имущества граждан. Задачи эти сложные, их исполнение часто сопряжено с риском для жизни», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Губернатор пожелал сотрудникам полиции крепкого здоровья, товарищеского плеча, успехов и благополучия в семье и на службе. Отличившимся в профессиональной деятельности представителям УМВД он вручил дипломы и благодарности.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы лишилась около 18 тыс. рублей при продаже планшета В Пензенской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом
В Заречном столкнулись четыре автомобиля, один человек госпитализирован Житель Кузнецкого района получил восемь лет колонии строгого режима за убийство односельчанки
Глава Пензы поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама