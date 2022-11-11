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Алексей Павлов провел личный прием граждан в Пензе

17:19 | 11.11.2022 | Общество

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Пенза, 11 ноября 2022. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Алексей Павлов провел личный прием граждан в Пензе в пятницу, 11 ноября.

Алексей Павлов провел личный прием граждан в Пензе

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На прием обратились семь жителей по вопросам этапирования осужденного из расположенного в другом регионе учреждения УФСИН, необоснованного прекращения уголовного дела, отключения дома от газоснабжения, несогласия с начислением платы за электроэнергию, ненадлежащего проведения доследственной проверки по заявлению о преступлении, загрязнения атмосферного воздуха отходами производства, отказа в предоставлении в собственность земельного участка, проведения капитального ремонта многоквартирного дома», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от заявителей поступило шесть письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на контроле руководителя прокуратуры региона.

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