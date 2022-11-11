На поддержку семей с детьми направлено около 1,5 млрд. рублей — Олег Мельниченко Общество

Пенза, 11 ноября 2022. PenzaNews. Около 1,5 млрд. рублей направлено на поддержку семей с детьми в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в пятницу, 11 ноября.

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«В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» государственную помощь получили малообеспеченные семьи, в которых родились первенцы, третьи и последующие дети», — напомнил он.

«С начала 2022 года в Пензенской области ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка предоставлена 10 тыс. 951 семье. Пособием, которое выплачивается также каждый месяц, при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет воспользовались 5 тыс. 911 семей. На поддержку семей с детьми направлено порядка 1,5 млрд. рублей», — уточнил Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба облправительства, право на государственную помощь имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения. В Пензенской области эта сумма составляет 25 тыс. 490 рублей.