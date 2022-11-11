01:27:57 Суббота, 12 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

На поддержку семей с детьми направлено около 1,5 млрд. рублей — Олег Мельниченко

17:56 | 11.11.2022 | Общество

Печать

Пенза, 11 ноября 2022. PenzaNews. Около 1,5 млрд. рублей направлено на поддержку семей с детьми в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в пятницу, 11 ноября.

На поддержку семей с детьми направлено около 1,5 млрд. рублей — Олег Мельниченко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» государственную помощь получили малообеспеченные семьи, в которых родились первенцы, третьи и последующие дети», — напомнил он.

«С начала 2022 года в Пензенской области ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка предоставлена 10 тыс. 951 семье. Пособием, которое выплачивается также каждый месяц, при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет воспользовались 5 тыс. 911 семей. На поддержку семей с детьми направлено порядка 1,5 млрд. рублей», — уточнил Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба облправительства, право на государственную помощь имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения. В Пензенской области эта сумма составляет 25 тыс. 490 рублей.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом До двух лет лишения свободы может получить житель Бессоновского района, угрожавший жене убийством
В Каменском районе легковушка врезалась в блок ограждения и съехала в кювет, водитель погиб В Нижнеломовском районе «КамАЗ» съехал в кювет и врезался в деревья, водитель госпитализирован
Жительнице Пензы грозит реальный срок за хищение из магазина куска сыра Жительница Пензы лишилась около 18 тыс. рублей при продаже планшета
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама