Пензенская область до конца года получит 16 автомобилей скорой помощи и 45 школьных автобусов Общество

Пенза, 12 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что до конца 2022 года регион получит 16 автомобилей скорой помощи и 45 школьных автобусов различной вместимости.

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«По поручению президента России Владимира Владимировича Путина в регионы дополнительно поставят машины скорой медицинской помощи и школьные автобусы. Пензенская область до конца года получит 16 скорых (8 «ГАЗ» и 8 «УАЗ») и 45 школьных автобусов различной вместимости. Автобусы мы направим в муниципалитеты для замены машин 2012 года выпуска, а также для подвоза в школы детей, прибывших из ЛНР и ДНР», — написал глава региона в своем Telegram-канале в субботу, 12 ноября.

«Мы работаем над обновлением автопарка в сфере здравоохранения, образования и на региональном уровне, но благодаря федеральной поддержке процесс идет гораздо быстрее», — подчеркнул Олег Мельниченко.