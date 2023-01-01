Олег Мельниченко распорядился продлить мораторий на повышение платы за увеличение площади и выкупной цены земельных участков Общество

Пенза, 15 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распорядился продлить мораторий на повышение платы за увеличение площади и выкупной цены земельных участков.

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Речь идет о землях, находящихся в собственности Пензенской области, а также об участках, государственная собственность на которые не разграничена.

«Действие заморозки ставок относительно вышеназванных категорий земель продлевается на 2023 год», — сказал руководитель субъекта федерации, комментируя принятое решение.

«Мораторий позволит более активно увеличивать доходную часть бюджета региона в виде получения реальной платы при заключении договоров купли-продажи земельных участков, будет способствовать соблюдению экономически справедливого баланса интересов покупателей земельных участков и формированию потребительского спроса на землю», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.