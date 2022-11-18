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В Неверкинском районе по требованию прокуратуры освобожден от занимаемой должности руководитель детско-юношеской спортшколы

10:34 | 18.11.2022 | Общество

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Пенза, 18 ноября 2022. PenzaNews. Руководитель детско-юношеской спортивной школы села Неверкино Пензенской области освобожден от занимаемой должности по требованию прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Неверкинском районе по требованию прокуратуры освобожден от занимаемой должности руководитель детско-юношеской спортшколы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверки исполнения законодательства об образовании прокуратура Неверкинского района Пензенской области установила, что на должность руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа села Неверкино» принято лицо, ранее отбывавшее наказание за преступление против свободы личности, относящееся к категории особо тяжких. В силу закона это обстоятельство является препятствием для осуществления гражданином трудовой деятельности, связанной с руководством образовательной организацией», — сказала собеседница агентства.

«По представлению прокуратуры начальнику районного отдела образования руководитель образовательного учреждения освобожден от занимаемой должности в связи с возникновением ограничений, исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору», — добавила она.

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