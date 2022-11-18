В Неверкинском районе по требованию прокуратуры освобожден от занимаемой должности руководитель детско-юношеской спортшколы Общество

Пенза, 18 ноября 2022. PenzaNews. Руководитель детско-юношеской спортивной школы села Неверкино Пензенской области освобожден от занимаемой должности по требованию прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«В ходе проверки исполнения законодательства об образовании прокуратура Неверкинского района Пензенской области установила, что на должность руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа села Неверкино» принято лицо, ранее отбывавшее наказание за преступление против свободы личности, относящееся к категории особо тяжких. В силу закона это обстоятельство является препятствием для осуществления гражданином трудовой деятельности, связанной с руководством образовательной организацией», — сказала собеседница агентства.

«По представлению прокуратуры начальнику районного отдела образования руководитель образовательного учреждения освобожден от занимаемой должности в связи с возникновением ограничений, исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору», — добавила она.