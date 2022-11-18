В Пензе депутаты-единороссы присоединились к акции «Коробка храбрости» в поддержку детей, находящихся на лечении в больницах Общество

Пенза, 18 ноября 2022. PenzaNews. Заместитель главы Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в городской думе Юрий Зиновьев и его коллеги-однопартийцы Кристина Бабынина и Николай Кузяков приняли участие в акции «Коробка храбрости» в поддержку детей, находящихся на стационарном лечении.

Фото: Pgduma.ru

Народные избранники выбрали в магазине «Детский мир» для маленьких пациентов игрушки, конструкторы, настольные игры, пазлы, раскраски, карандаши и фломастеры.

Подарки были уложены в «Коробку храбрости», установленную в ТЦ «Суворовский». Ее содержимое после завершения акции, которая приурочена ко Всемирному дню ребенка, будет передано детям в лечебные учреждения.

Благотворительное мероприятие, инициированное партией «Единая Россия», уже не первый год проводится по всей стране.

«Мы с коллегами по фракции искренне рады поддержать акцию так же, как и в прошлом году. Это прекрасная возможность подбодрить детей, вынужденных проходить длительное лечение и болезненные процедуры, хоть немного скрасить их пребывание в больнице», — отметил Юрий Зиновьев.

Акция продлится до 26 ноября. Принять в ней участие могут все желающие. В «Коробку храбрости» принимаются наборы для творчества, книги, игрушки, при этом все должно быть новым и находиться в отдельной упаковке.

«Эти требования установлены из соображений санитарной безопасности маленьких пациентов», — пояснила Кристина Бабынина.

«Мы с коллегами даже раскраски выбрали в отдельных полиэтиленовых упаковках, ведь речь идет о здоровье детей. По этим причинам в «Коробку храбрости» не принимаются мягкие игрушки — бытовая пыль может выступить аллергеном», — сказала она.

В свою очередь Николай Кузяков пожелал всем, кто сейчас проходит лечение в больнице, побыстрее выздороветь.

«Пусть эти подарки станут наградой за храбрость для всех ребят, поборовших страх перед медицинскими процедурами. Мы желаем всем мальчишкам и девчонкам скорейшего выздоровления!» — цитирует депутата пресс-служба пензенской гордумы.