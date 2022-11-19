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Олег Мельниченко поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

09:17 | 19.11.2022 | Общество

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Пенза, 19 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Артиллеристы вписали яркие страницы в героическую летопись Отчизны, они — гордость Вооруженных сил, надежная основа их огневой мощи. Одно из важнейших составляющих таких достижений — высокообразованные офицерские кадры, преданные избранному делу, патриоты великой Родины. Используя новейшие достижения науки и техники, в Пензенской области на протяжении долгих лет готовят замечательных специалистов военного дела. В их числе — генералы, командиры воинских частей, известные ученые и педагоги, разработчики и испытатели современного вооружения», — отметил глава региона.

«Наследники ратной славы дедов и отцов, многие молодые уроженцы Сурского края сегодня самоотверженно борются с неонацизмом на Украине. Уверен, что благодаря мужеству, стойкости и отваге наших воинов все цели спецоперации будут обязательно достигнуты», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он пожелал ракетчикам и артиллеристам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и дальнейших успехов в служении Отечеству.

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