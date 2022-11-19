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Глава Пензы поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

10:07 | 19.11.2022 | Общество

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Пенза, 19 ноября 2022. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником.

Глава Пензы поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ракетные войска и артиллерия — важнейшая часть национальной обороны, гордость страны. Во все времена на всех фронтах артиллеристы демонстрировали мужество, храбрость и беззаветную преданность Родине, вписав немало ярких страниц в историю славных подвигов российской армии», — отметил он.

«Сегодняшнее поколение воинов-артиллеристов, достойно продолжая героические традиции, совершенствуют свое ратное мастерство, демонстрируя бесстрашие и самоотверженность, проявляют высокую профессиональную подготовку и отличную огневую выучку», — подчеркнул глава города.

«Спасибо вам за службу, верность присяге и воинскому долгу! От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, добра, непоколебимой уверенности в сложных ситуациях, ясного горизонта, и пусть всегда небо над вами будет мирным! С праздником!» — добавил Владимир Мутовкин.

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