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В Пензенской области усилена работа по борьбе с незаконными рубками леса

13:12 | 21.11.2022 | Общество

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Пенза, 21 ноября 2022. PenzaNews. Работа по борьбе с незаконными рубками леса усилена в Пензенской области по поручению министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Ришата Алтынбаева, она ведется в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте областного Минлесхоза в понедельник, 21 ноября.

В Пензенской области усилена работа по борьбе с незаконными рубками леса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так, в настоящее время на территории региона проводится межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Лесовоз», которое направлено на предотвращение незаконной заготовки и оборота древесины, выявление и пресечение незаконных рубок лесных насаждений, а также выявление провоза незаконно заготовленной древесины. В предновогодний период запланировано проведение межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Елка». Указанное мероприятие проводится с целью предотвращения незаконных рубок «новогодних деревьев», — сказано в тексте.

«По результатам проведенной в истекшем периоде 2022 года работы [...] выявлено 33 случая незаконных рубок объемом 519 кубометров. Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила более 18 млн. рублей. По данным фактам возбуждено пять дел об административных правонарушениях, 28 материалов передано в правоохранительные органы», — добавляется в сообщении.

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