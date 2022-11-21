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В Пензе состоялась церемония вручения государственных наград и памятных медалей

16:32 | 21.11.2022 | Общество

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Пенза, 21 ноября 2022. PenzaNews. Торжественная церемония вручения государственных наград и памятных медалей состоялась в правительстве Пензенской области в понедельник, 21 ноября.

В Пензе состоялась церемония вручения государственных наград и памятных медалей

Фото: Pnzreg.ru

За четкое и профессиональное выполнение поставленных задач ряд сотрудников регионального управления Росгвардии удостоены медали Суворова и медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«В соответствии с поручением президента РФ вручаем заслуженные награды бойцам управления Росгвардии по Пензенской области — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга», — сказал губернатор Олег Мельниченко в ходе торжественной церемонии.

«В любых горячих точках сотрудники СОБРа и ОМОНа с честью выполняют поставленные задачи. Хочу поблагодарить вас за службу, которую вы несете. Ваш опыт незаменим при отражении новых угроз, при обеспечении безопасности граждан, охране законности и правопорядка, при борьбе с преступностью и терроризмом», — подчеркнул глава региона.

Он также вручил памятные медали Совета Федерации «За проявленное мужество» двум ученицам школы №66 города Пензы Юлии Тарасеевой и Злате Турецковой. Пятиклассницы удостоены награды в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Гуляя на улице, они заметили начинающийся пожар и предупредили взрослых, которые вызвали пожарных, сообщает пресс-служба правительства.

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