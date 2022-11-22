Владимир Мутовкин провел очередной прием жителей Пензы Общество

Пенза, 22 ноября 2022. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин провел очередной прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в минувший понедельник, 21 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Свои вопросы и просьбы жители областного центра озвучили главе города в личной беседе. С теми, кто не смог прийти на прием, Владимир Мутовкин пообщался по телефону.

Жительница улицы Герцена попросила провести опиловку деревьев над пешеходной дорожкой, которая ведет к дому №7 на улице Луначарского.

Кроме этого, она пожаловалась на то, что по дорожке часто проезжают автомобили. По мнению женщины, необходимо установить ограждение, препятствующее проезду транспортных средств.

Владимир Мутовкин пообещал, что заявка на опиловку деревьев будет передана в управление ЖКХ, а в качестве ограждения предложил разместить бетонные полусферы.

Целый блок вопросов обозначили жительницы Барковки. Они сообщили, что после ремонта дорог по программе «БКД» на улице Долгой и проезде Барковка на новом асфальтовом покрытии уже образовались провалы. Также женщины обратили внимание на проблемы уличного освещения, водоснабжения и переполненности школы №26.

Глава города заверил, что вопрос качества ремонта дорожного полотна будет взят на контроль, подрядчик обязан устранить все недочеты. Что касается наружного освещения, его обустройство на улице Долгой, по информации управления ЖКХ, запланировано в два этапа в 2023–2024 годах. Вопрос строительства системы водоснабжения микрорайона требует значительных затрат, и решить его в ближайшее время не представляется возможным.

Житель дома №25 на улице Клары Цеткин пожаловался на протекающую крышу МКД. По его словам, управляющая организация провела текущий ремонт кровли, но полностью проблему это не решило. До запланированных сроков капитального ремонта еще далеко, и жильцы опасаются, что в непогоду крыша вновь даст течь.

Владимир Мутовкин указал присутствовавшему на приеме главе администрации Железнодорожного района Пензы Андрею Шулькину на необходимость взять данную ситуацию на контроль и в случае возникновения протечек кровли требовать их устранения от управляющей компании. Также жильцу дома были даны разъяснения об условиях переноса сроков капитального ремонта МКД.

По всем поступившим обращениям будут направлены депутатские запросы, а заявителям даны письменные ответы, сообщает пресс-служба гордумы.