В Пензенской области прошли антитеррористические учения «Технология-2022» Общество

Пенза, 22 ноября 2022. PenzaNews. Межведомственные антитеррористические учения «Технология-2022» прошли под руководством оперативного штаба в Пензенской области на промышленном объекте АО «Нижнеломовский электромеханический завод».

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

По легенде, условная диверсионно-террористическая группа подожгла военный комиссариат, совершила вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и предприятие с последующим захватом «заложников» и «минированием» одного из его корпусов. С целью реализации своих планов члены группы использовали беспилотники и самодельные взрывные устройства большой мощности. В дальнейшем они угрожали подрывом корпуса предприятия и выдвинули требования.

Подразделения всех экстренных служб оперативно были приведены в боевую готовность, незамедлительно прибыли в район проведения антитеррористических мероприятий для выполнения задач по предназначению.

В рамках учений оперативным штабом и подразделениями сил антитеррора были на практике отработаны задачи организации межведомственного взаимодействия, обеспечения связи и управления, мероприятия по оцеплению и блокированию территории, на которой находились «террористы». Проведены учебные мероприятия по организации поиска диверсионно-террористической группы в лесном массиве, ликвидации очагов возгорания и химического заражения на объекте учений, эвакуации сотрудников предприятия и жителей Нижнеломовского района, проживающих в непосредственной близости с местом расположения объекта, а также ликвидации угрозы взрыва.

В ходе проведенных мероприятий в рамках контртеррористической операции (КТО) «террористы» были нейтрализованы, «заложники» освобождены, корпус предприятия «разминирован» сотрудниками правоохранительных органов.

В результате учений получен дополнительный опыт организации и проведения КТО, повышен уровень слаженности и межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.